Сын Шнурова готовит собственную выставку картин в свои 18 лет

Блоггеры прочат юноше блестящее будущее.

Сергей Шнуров , лидер популярной группы «Ленинград», переживает развод с третьей женой, Матильдой Шнуровой. Предыдущие браки подарили музыканту двоих детей: 25-летняя Серафима работает в сфере графического дизайна, она появилась у Сергея от первого брака; сын Апполон (юноше 18 лет) — от второго.

Так или иначе, Сергей Шнуров не часто делится подробностями о своих детях, поэтому фанаты его творчества рады уцепиться за любую возможность узнать что-либо о наследниках музыканта.

Так, стало известно, что сын Шнурова Апполон на данный момент готовиться открывать собственную выставку картин в галерее «Свиное рыло» (Санкт-Петербург). Это мероприятие станет для 18-летнего юноши дебютным.

Многие считают, что именно благодаря этому событию и в его честь Апполон Шнуров создал в социальной сети Instagram аккаунт.