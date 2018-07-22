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Сын Шнурова готовит собственную выставку картин в свои 18 лет
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Сын Шнурова готовит собственную выставку картин в свои 18 лет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Блоггеры прочат юноше блестящее будущее.
Сергей Шнуров, лидер популярной группы «Ленинград», переживает развод с третьей женой, Матильдой Шнуровой. Предыдущие браки подарили музыканту двоих детей: 25-летняя Серафима работает в сфере графического дизайна, она появилась у Сергея от первого брака; сын Апполон (юноше 18 лет) — от второго.
Так или иначе, Сергей Шнуров не часто делится подробностями о своих детях, поэтому фанаты его творчества рады уцепиться за любую возможность узнать что-либо о наследниках музыканта.
Так, стало известно, что сын Шнурова Апполон на данный момент готовиться открывать собственную выставку картин в галерее «Свиное рыло» (Санкт-Петербург). Это мероприятие станет для 18-летнего юноши дебютным.
Многие считают, что именно благодаря этому событию и в его честь Апполон Шнуров создал в социальной сети Instagram аккаунт.
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