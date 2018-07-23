Скульптор Леонтий Усов подарит Сросткам деревянный портрет Василия Шукшина

Известный томский скульптор подарит Всероссийскому мемориальному музею-заповеднику Василия Шукшина вырезанный из дерева портрет писателя.

Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь», музей располагается в селе Сростки Алтайского края, на родине Василия Шукшина. Портрет писателя от томского скульптора будет вырезан из дерева, его вес составит 55 килограммов. Мастер презентует скульптуру в рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который начался в понедельник, 23 июля.

Леонтий Усов — российский скульптор, актер и художник. Работал в театрах Ачинска, Брянска, Горно-Алтайска, Калинина, Йошкар-Олы. С 1987 года работает в Томском театре юного зрителя. Основал Гильдию томских художников. Работы Леонтия Усова находятся в музеях и частных коллекциях в России и в других странах. В числе его наиболее известных работ — памятник Антону Чехову , установленный на набережной Томи, «Древо знаний» перед одним из корпусов ТУСУРа, памятник императрице Марии Александровне в Мариинске.

Фото: art-leonty-usov.com