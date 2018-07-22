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В Петербурге создали граффити по мотивам стихов Маяковского
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В Петербурге создали граффити по мотивам стихов Маяковского 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Художники из арт-группы «Явь» представили новую работу — граффити, созданное по мотивом стихов Владимира Маяковского. Изображение создали в рамках фестиваля «Маяковский fest», посвященного 125-летию поэта.
Граффити рисовали во дворе библиотеки имени Маяковского. На создание ушло около двух часов. В честь 125-летия поэта и гражданина Владимира Маяковского мы составили тест по его творчеству. Проверьте, сможете ли вы отличить его строки от панчей рэперов и творчества авторов сайта «Стихи.ру».
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