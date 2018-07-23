В Омске собаки прокатят своих владельцев на велосипедах

В День города, 4 августа, в 13:00 на площади Победы состоятся показательные выступления собак «Дог-кросс», сообщает пресс-служба мэрии. Участники будут соревноваться между собой на дистанциях в 200 и 400 метров в двух дисциплинах: каникросс и байкджоринг. В первом случае за названием скрывается бег владельца с собакой, во втором — буксировка велосипеда одной или двумя собаками.

На одной площадке соберутся йоркширские и стаффордширские терьеры, лабрадоры, цвергшнауцеры, мальтийские хохлатые, английские доги и собаки северных ездовых пород. Омичи смогут сфотографироваться со всеми домашними любимцами.