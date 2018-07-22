Выставка живописи и графики художника Владимира Романова открылась в Самаре

Владимир Романов отмечает в этом году юбилей — 65 лет. В разное время художник увлекался то экспрессионизмом, то сюрреализмом, но никогда не отказывался от фигуративной живописи. На выставке его работы будут представлены в двух направлениях: портретная живопись и графика.

На портретах, в первую очередь, художник изображал близких ему людей, художников, единомышленников. Это портреты Вадима Сушко , Вячеслава Бакумова, Владимира Кожанова , Вадима Свешникова и др. Для каждого из них художник нашел свой образ и передал непосредственно свое личностное отношение.

Графические листы, выполненные в технике акварели, иногда с использованием туши, познакомят зрителей с другим Романовым: воздушные акварели балансируют на грани реальности и фантазий.

Всего в экспозицию войдет чуть более 30 работ, созданных, в основном, за последнее десятилетие. Выставка продлится до 2 сентября.