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Выставка живописи и графики художника Владимира Романова открылась в Самаре
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Выставка живописи и графики художника Владимира Романова открылась в Самаре 

Ревизор.ru 34 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Владимир Романов отмечает в этом году юбилей — 65 лет. В разное время художник увлекался то экспрессионизмом, то сюрреализмом, но никогда не отказывался от фигуративной живописи. На выставке его работы будут представлены в двух направлениях: портретная живопись и графика.
На портретах, в первую очередь, художник изображал близких ему людей, художников, единомышленников. Это портреты Вадима Сушко, Вячеслава Бакумова, Владимира Кожанова, Вадима Свешникова и др. Для каждого из них художник нашел свой образ и передал непосредственно свое личностное отношение.
Графические листы, выполненные в технике акварели, иногда с использованием туши, познакомят зрителей с другим Романовым: воздушные акварели балансируют на грани реальности и фантазий.
Всего в экспозицию войдет чуть более 30 работ, созданных, в основном, за последнее десятилетие. Выставка продлится до 2 сентября.
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