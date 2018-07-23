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Стартовал международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
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Стартовал международный фотоконкурс «Русская цивилизация» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.
Конкурс «Русская цивилизация» будет проходить в Москве с 23 июля по 9 сентября. С понедельника профессиональные фотографы и любители из России и зарубежья смогут загружать свои снимки на сайт проекта.
Каждый участник сможет представить до пяти фото, созданных за последние пять лет, в пяти номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура» и «Народное творчество».
Работы можно отправлять на конкурс до 9 сентября. В состав жюри входят известные российские и зарубежные фотографы, журналисты и общественные деятели. Победителей конкурса наградят в конце сентября в Москве. Лучшие работы участников можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.
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