Стартовал международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Об этом сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

Конкурс «Русская цивилизация» будет проходить в Москве с 23 июля по 9 сентября. С понедельника профессиональные фотографы и любители из России и зарубежья смогут загружать свои снимки на сайт проекта.

Каждый участник сможет представить до пяти фото, созданных за последние пять лет, в пяти номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура» и «Народное творчество».

Работы можно отправлять на конкурс до 9 сентября. В состав жюри входят известные российские и зарубежные фотографы, журналисты и общественные деятели. Победителей конкурса наградят в конце сентября в Москве. Лучшие работы участников можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.