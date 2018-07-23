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Немецкие архитекторы построят в Киеве «музей майдана»
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Немецкие архитекторы построят в Киеве «музей майдана» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным СМИ, здание музея будет размещено неподалеку от центральной площади Киева, которая в 2014 году стала место печально известных событий.
Группа немецких архитекторов займется работой над созданием музея «революции» в столице Украины. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.
По данным издания, здания музея будет размещено неподалеку от центральной площади Киева, которая в 2014 году стала место печально известных событий, приведших страну к государственному перевороту. Директором музея станет Игорь Пошивайло.
Проект будет решен в ключе, который предполагает избегание патетики. Дизайн мемориального комплекса вдохновлен памятными табличками о погибших, установленными на площади.
По словам берлинского архитектора Яна Кляйхюза, команда специалистов из Германии сперва отказалась от идее участвовать в проекте. Однако позже архитекторы решили, что задача по созданию подобного масштабного проекта поможет им показать «высшее мастерство» в архитектуре, и согласились заняться им.
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