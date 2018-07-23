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Гонконгский художественный музей получил в дар коллекцию, оцениваемую в $480 млн
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Гонконгский художественный музей получил в дар коллекцию, оцениваемую в $480 млн 

АртГид 4 часа назад
Фото: АртГид
Гонконгский художественный музей получил в дар коллекцию китайской живописи и каллиграфии, оцениваемую в $480 млн В дар входят редкие предметы времен династий Мин и Цин, охватывающие несколько веков вплоть до XX. Всего коллекция включает 355 картин и каллиграфических работ, принадлежавших некоммерческому фонду Chi Lo Lou Promotion, основанному филантропом и коллекционером Хо Ю-квоном. В состав собрания входят редкие экспонаты, имеющие значительную художественную ценность. Свою коллекцию Хо собирал, по словам куратора Гонконгского музея искусств Сето Юн-кита, «с очень ясными и определенными критериями, заключающимися в том, что произведения должны быть проникнуты особым высоким духом Китая, чистотой и добродетелью». Музей в настоящее время закрыт на реконструкцию, он должен открыться в следующем году, и дар будет экспонироваться в специальной галерее под названием « Галерея китайской живописи и каллиграфии Chi Lo Lou».
Источник: www.thestandard.com.hk
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