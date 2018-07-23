В Красноярске набирают волонтеров в проект «ASKme. Спроси меня об искусстве»

Этой осенью у жителей Красноярская появится уникальный шанс не только посетить выставку великих художников, но и стать гидами.

У красноярцев есть уникальный шанс стать волонтерами выставки. Попробовать себя в роли медиаторов смогут все желающие в независимости от возраста. профессии и рода увлечений! Выставка продлится с 10 сентября по 28 октября, у каждого медиатора будет не более 6 дежурств по 4 часа. Даты дежурств: 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября. График будет составляться совместно с волонтерами, будут учитываться их пожелания. Чтобы стать медиатором, нужно заполнить анкету. Заявки принимаются до 8 августа. За дополнительной информацией можно обращаться на электронную почту по адресу: volunteer@mmoma.ru.

На выставке будут представлены работы классического русского авангарда первой четверти XX века. Фото: ПОЛЮС

Набор волонтеров для работы на красноярской выставке проводится Московским музеем современного искусства в рамках проекта «ASKme. Спроси меня об искусстве». Сама выставка в Красноярске будет называться «Где я буду» и пройдет в музейном центре «Площадь Мира».

Подготовка к проекту начнется с 9 августа. В течение месяца вместе со специалистами из ММОМА медиаторы будут читать и обсуждать тексты о современном искусстве, собирать материал по выставке и продумывать форматы общения с посетителями. Также 8 и 9 сентября накануне открытия выставки состоится несколько интенсивов с куратором волонтерской программы. Кроме того, всем медиаторам достанутся бонусы — отзывы и благодарственные письма от ММОМА; свободный вход на выставочные проекты музейного центра «Площадь Мира» до конца 2018 года; журналы «Диалог искусств», каталоги выставочных проектов ММОМА и сувениры; проход на мероприятия фестиваля «Территория. Красноярск»; корпоративные сувениры от соорганизатора фестиваля золотодобывающей компании «Полюс»; приятная компания, общение, новые знакомства.

Выставка, в свою очередь, станет частью фестиваля «Территория. Красноярск», который проводит золотодобывающая компания «Полюс» и международный фестиваль-школа современного искусства «ТЕРРИТОРИЯ». Красноярцев ждет большая театральная программа. С 10 по 16 сентября на сценах города можно будет увидеть такие известные спектакли, как «Кафе Идиот» от театра «Балет Москва», «Дыхание» от Театра Наций и многие другие. Программа также включает экспериментальные форматы, самый интересный из которых «Театр вне театра». Он будет представлен иммерсивно-игровым спектаклем «В гостях. Европа», действие которого развернется в обычных красноярских квартирах.