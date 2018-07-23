Реставрация мемориала художника И. Грабаря на Новодевичьем кладбище завершена

На Новодевичьем кладбище завершили реставрационные работы мемориала художника Игоря Грабаря , сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Завершена реставрация надгробия на могиле художника-живописца основоположника советского музейного и реставрационного дела И. Грабаря. Здесь же похоронены его родственники — сестра жены Мария Грабарь и сын математик Мстислав Грабарь. Семейный мемориальный комплекс расположен на Новодевичьем кладбище на восьмом участке в четвертом ряду. Специалисты привели в порядок известняковую фигурную стелу из нескольких блоков, а также отреставрировали гранитный постамент скульптурной композиции, состоящий из четырех плит», — говорится в сообщении.

Поясняется, что оформление стелы отсылает к деятельности художника — он положил начало реставрационному делу в Советском Союзе, занимался восстановлением древнерусских церквей, икон, в том числе Андрея Рублева . На стеле можно увидеть несколько барельефов. На них изображены святой Герасим и лев — этот библейский сюжет был неоднократно запечатлен русскими иконописцами, а также лик святого и птица в древнерусском стиле. На боковой грани крупными буквами выбиты имя и фамилия художника, а также годы его жизни.

Надгробие было создано в 1980 г. по проекту архитектора Анатолия Дубовского и скульптора Владимира Рогайшиса.

«Скульптурная композиция выполнена из известняка. У этого камня есть несколько особенностей. Из-за своей пористой структуры он хорошо впитывает влагу, вследствие чего со временем там образовалась плесень, а местами стела поросла мхом. Кроме того, из-за своей зернистости этот материал довольно быстро разрушается или, как говорят специалисты, «выветривается». На поверхности монумента образовались лакуны, сколы и трещины», — пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов

С 1992 г. могила И. Грабаря — объект культурного наследия регионального значения, поэтому все работы велись по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.

«Реставрация монумента продолжалась четыре месяца. За это время специалисты очистили белокаменное надгробие и гранитный постамент от пыли, грязи, плесени и мха, удалили поздние поверхностные мастиковки — участки, покрытые мастикой, маскирующей неровности и дефекты камня. На надгробии заделали сколы и трещины с помощью специальных составов, загерметизировали швы между плитами, удалили слои старой краски с выбитых на белом камне букв и заполнили их новой, черного и золотого цветов. На заключительном этапе реставрации поверхность скульптурной композиции и постаменты покрыли специальным защитным водоотталкивающим составом, который защитит мемориальный комплекс от негативного воздействия окружающей среды, а также от образования плесени и грибка», — добавляется в сообщении.