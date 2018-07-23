В Ханое открылась выставка эротических фотографий

На прошлой неделе в Ханое в Выставочном центре изобразительных искусств Вьетнама открылась выставка эротических фотографий На экспозиции можно увидеть 52 работы 10 современных вьетнамских фотографов. Художники использовали различные визуальные приемы и способы освещения, чтобы подчеркнуть красоту женского тела. Выставка продлится до 27 июля (а не до 30, как сообщалось ранее). Под давлением общественности, организаторы убрали возрастной ценз, и теперь экспозицию могут посетить лица до 18 лет.

До Тхуй Май. «Кривые природы»

Дуонг Куок Динь. «Чистота»

Дуонг Куок Динь. «Метаморфоза»

Ле Куанг Чау. «Танец»

Дуонг Куок Динь. «Инь и ян»

Нгуен А. «Форма света»

Тай Фиен. «Ангел»

Чан Нган Куин. «Летний цветок»

Нго Ксуан Фу. «Рождение»

Тай Фиен. «Танцевальная мелодия» Это первая подобная выставка в Ханое. Ценители художественной фотографии похвалили власти страны за этот смелый шаг, отмечая, что он открывает много новых возможностей для вьетнамских фотографов. В Хошимине первая подобная выставка прошла в сентябре 2017 года, когда на всеобщее обозрение выставил свои работы фотограф Хао Нхиен. В прошлом месяце аналогичную выставку в Сайгоне провел Тай Фиен. Местные власти несколько раз отменяли ее проведение, но, в конце концов, разрешили фотографу показать общественности свои работы. Источник: VnExpress