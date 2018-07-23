«Печальные лица» появились на улицах Челябинска 

Арт-объекты с изображением лица, выражающего глубокую тоску, появились в разных уголках Челябинска, сообщает «МИР 24».
Их нарисовал пермский художник Алексей Илькаев. Его работы можно увидеть как на стенах, так и на асфальте в центре и на окраинах города.
«Печальные лица» появились ровно там, где у горожан действительно может возникнуть ощущение тоски и безысходности, говорит художник.
Также, по его словам, они отражают утрату связи с абстрактным миром.
Впервые грустные лица этого художника появились в Перми семь лет назад.
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