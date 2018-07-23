Арт-балет на улицах и объектах. Изящество балерин в объективе ямальцев

В Музейном ресурсном центре Ноябрьска 23 августа откроют долгожданную и уникальную фотовыставку «Арт-балет». Она посвящена 200-летию со дня рождения талантливого хореографа Мариуса Петипа.

В экспозицию войдут снимки, на которых запечатлены грация и изящество балерин на фоне природы и узнаваемых объектов Ямала. Это необычные танцевальные фото, коллекция портретов, передающих чувства и эмоции талантливых балерин. Участники выставки в своих работах создали удивительный контраст грациозных балерин, застывших в техничных позах, с грубой суетой городской жизни. Посетители смогут не только увидеть живые и трогательные работы, но и узнать историю развития балета на Ямале.

Напомним, в сентябре 2016 года Музейный ресурсный центр Ноябрьска запустил новый проект «Арт-балет», который предоставил уникальную возможность ямальцам проявить творчество, креативное мышление и мастерство фотохудожника. Конкурсантам предлагалось сделать фотографии балетных танцоров в нехарактерной для их искусства обстановке. К участию в конкурсе приглашали всех, кто не боится делать из непривычного шедевры. В проекте приняли участие как профессионалы, так и фотографы-любители автономного округа.

Познакомиться с работами фотографов можно до 16 сентября. Затем выставка отправится в путешествие по муниципалитетам автономного округа.