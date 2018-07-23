Около ста сотрудников Русского музея в Петербурге призвали директора не допустить его «разрушения» из-за реконструкции в Михайловском дворце

96 сотрудников Государственного Русского музея (ГРМ) в Санкт-Петербурге обратились к его директору Владимиру Гусеву с призывом «не допустить разрушения музея» из-за грядущей реконструкции в Михайловском дворце. Хранители, научные сотрудники и реставраторы музея весьма обеспокоены закрытием на время реконструкции ключевых экспозиций и неподготовленным переездом музейных фондов, сообщает

"Коммерсант"

Реконструкция Сервизного двора Михайловского дворца — основного здания ГРМ, построенного Карлом Росси , — должна начаться 1 декабря 2018 года и завершиться не позже 1 марта 2020-го. Эти сроки согласованы со Всемирным банком , который вложит около 2,5 млн долларов в этот проект общей стоимостью около 20 млн долларов, несмотря на санкции протии в РФ, отмечается в публикации.

В июне этого года Фонд инвестиционных строительных проектов — уполномоченный Минфином Минкультом госзаказчик проекта — объявил отбор подрядчиков по правилам Всемирного банка. Вскрытие заявок состоится 7 августа. Однако сотрудники ГРМ до сих пор не получили четких разъяснений, как будет организован за счет Минкульта и музея переезд освобождаемых на период реконструкции помещений дворца и каковы гарантии, в том числе финансовые, того, что переезд будет временным. Об этом заявили заведующие отделами музея на собрании, проведенном 19 июля и. о. главного хранителя ГРМ Ольгой Бабиной и заместителем директора музея по реконструкции и капстроительству Владимиром Баженовым, пишет издание.

Изначальная версия проекта предполагала радикальную перепланировку Сервизного и Церковного дворов здания Карла Росси и полное закрытие музея на время реконструкции. После протестов градозащитников проект был упрощен и разделен на два этапа: сейчас речь идет только об остеклении Сервизного двора, устройстве в нем лифта для инвалидов и лектория в подвальной части.

Но и при этом не позже ноября музей должен освободить значительное число внутренних помещений — в том числе экспозиционных залов русской живописи ХIХ века и народного искусства, трех бронекладовых, где там хранятся предметы из драгметаллов с драгоценными камнями, а также научной библиотеки, коллекции картинных рам и реставрационной мастерской древнерусской живописи.

Баженов подтвердил изданию, что приказ о переезде готовится. Вместе с тем никаких приказов и документов, из которых бы следовало, какими силами и средствами и в какие сроки будет осуществлен переезд фондов, до сих пор нет. По оценке хранителей, на это требуется не менее семи месяцев при условии приостановки остальной деятельности музея, вместо четырех, оставшихся до запланированного начала реконструкции.

Сотрудников музея беспокоят варианты перемещения экспонатов с ухудшением условий хранения: например, в корпусе Бенуа, который предполагается «уплотнить» за счет перенесения икон из бронированной кладовой. В очередной раз уплотнять отдел древнерусского искусства, «уже 72 года хранящий иконы XII-XVII веков в малопригодных условиях», в данных условиях «преступление перед русской культурой», считают сотрудники музея.

Научную библиотеку пытаются выселить в неподготовленные временные помещения, которые предполагается устроить в отреставрированных залах Инженерного замка. Это разрушит экспозицию его восстановленных интерьеров, мраморные полы будут перекрыты, на них должны быть установлены стеллажи, способные выдержать тонны книг, сообщается в статье.

Также сотрудники музея опасаются за перевозку одной из лучших в стране коллекций картинных рам: перевозить их без предварительной реставрации недопустимо, многие экспонаты «не переживут» переезда и могут быть безвозвратно разрушены, утверждают в ГРМ. При этом они подчеркивают, что нынешнее помещение коллекции рам находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции, а «ремонт двора не решит эту проблему», как и проблемы других фондов.

Кроме того, в музее опасаются «возможности отключения системы отопления Михайловского дворца при ремонте двора», из-за чего сохранность экспонатов окажется под угрозой. Также музейщики говорят, что тысячи ящиков с экспонатами в запасниках систематизированы не одним поколением хранителей и переезд может уничтожить эту работу. Под угрозой из-за подготовки к реставрации оказываются и планы подготовки масштабных временных выставок ГРМ с участием спонсоров.

"В случае начала планируемых работ Русский музей встретит 125-летие со дня своего основания (март 2020 года) не масштабной выставкой, а частично закрытой экспозицией и разрухой в фондах", — утверждают музейные работники. При этом они предупредили директора музея: «Мы, как сотрудники музея, ни под каким давлением не пойдем на нарушение хранительских инструкций».