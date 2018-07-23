Сотрудники Русского музея опасаются реконструкции Михайловского дворца

Сотрудники Русского музея опасаются начала реконструкции Михайловского дворца, которая начнется 1 декабря этого года.

Более ста человек подписали письмо директору Владимиру Гусеву , сообщает издание Коммерсант. Они просят не допустить разрушения музея. Также сотрудники хотят узнать детали переезда и получить гарантии, что после реконструкции они вернутся в здание. Гусев на их письмо не ответил.

По расчетам сотрудников только перевозка всех экспонатов займет не менее семи месяцев. В это же время до переезда осталось чуть больше четырех.