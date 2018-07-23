Ещё
Сотрудники Русского музея опасаются реконструкции Михайловского дворца
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Сотрудники Русского музея опасаются реконструкции Михайловского дворца 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники Русского музея опасаются начала реконструкции Михайловского дворца, которая начнется 1 декабря этого года.
Более ста человек подписали письмо директору Владимиру Гусеву, сообщает издание Коммерсант. Они просят не допустить разрушения музея. Также сотрудники хотят узнать детали переезда и получить гарантии, что после реконструкции они вернутся в здание. Гусев на их письмо не ответил.
По расчетам сотрудников только перевозка всех экспонатов займет не менее семи месяцев. В это же время до переезда осталось чуть больше четырех.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге в багажнике Mersedes нашли «Красный архитектон» Малевича У Манежа в Петербурге сделали капеллу из автомобильных покрышек Группа «Океан Эльзы» не будет отменять гастроли из-за Виталия Милонова
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»17
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
10 худших фильмов, которые не стоит смотреть
Видео
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение