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Жительница Красноярска приютила брошенную и печальную скульптуру слоненка
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Жительница Красноярска приютила брошенную и печальную скульптуру слоненка 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Красноярске уличную скульптуру слоненка из мультфильма «38 попугаев» с обломанными ушами, покрытый облезлой краской, заберет себя одна из горожанок, передает «7 канал Красноярск».
Так женщина отреагировала на пост представительницы предприятия, которому поручено полностью обновить сквер и избавится от старых скульптур, пожалевшей «эти огромные печальные глаза и грустно опущенный хобот».
«Захотелось, без всякого иносказания, буквально обнять и плакать», — отметила сотрудница компании-подрядчика.
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