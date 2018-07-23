Жительница Красноярска приютила брошенную и печальную скульптуру слоненка

В Красноярске уличную скульптуру слоненка из мультфильма «38 попугаев» с обломанными ушами, покрытый облезлой краской, заберет себя одна из горожанок, передает «7 канал Красноярск».

Так женщина отреагировала на пост представительницы предприятия, которому поручено полностью обновить сквер и избавится от старых скульптур, пожалевшей «эти огромные печальные глаза и грустно опущенный хобот».

«Захотелось, без всякого иносказания, буквально обнять и плакать», — отметила сотрудница компании-подрядчика.