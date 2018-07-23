Более 100 тысяч омичей побывали на выставке-ярмарке «АгроОмск-2018»

В рамках мероприятия представители сельхозиндустрии заключали договоры о сотрудничестве, поставке спецтехники и продуктов питания. "АгроОмск" прошел в регионе уже в 16 раз, участники могли побывать на выставке с 18 по 22 июля, она проходила в «Парке на Королева» в Советском округе Омска. В этот раз выставка была посвящена Году плодородия, проходящему в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Более 400 компаний представили сельхозтехнику и спецоборудование, предприятия в области животноводства, растениеводства также приняли участие в масштабном мероприятии.