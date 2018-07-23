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Более 100 тысяч омичей побывали на выставке-ярмарке «АгроОмск-2018»
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Более 100 тысяч омичей побывали на выставке-ярмарке «АгроОмск-2018» 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
В рамках мероприятия представители сельхозиндустрии заключали договоры о сотрудничестве, поставке спецтехники и продуктов питания. "АгроОмск" прошел в регионе уже в 16 раз, участники могли побывать на выставке с 18 по 22 июля, она проходила в «Парке на Королева» в Советском округе Омска. В этот раз выставка была посвящена Году плодородия, проходящему в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Более 400 компаний представили сельхозтехнику и спецоборудование, предприятия в области животноводства, растениеводства также приняли участие в масштабном мероприятии.
Участниками выставки стали около ста тысяч омичей, тысяча специалистов АПК побывала на выездных мероприятиях на полях, 500 человек прослушали тематические семинары. Добавим, что многие участники получили благодарственные письма и дипломы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
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