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Почему закрыли бийский музей Чуйского тракта?
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Почему закрыли бийский музей Чуйского тракта? 

АиФ — Алтай 14 минут назад
По пути в Горный Алтай хотели заехать в бийский музей Чуйского тракта. А он закрыт. И, говорят, закрыт уже давно. А что случилось?
В здании краеведческого музея имени Бианки, где расположены отделы «История Чуйского тракта» и «Природа Алтая», идёт большой ремонт. Причём бывший особняк купца Варвинского ремонтируют за счёт спонсорских средств бийских предпринимателей. Работы проводит организация, которая имеет лицензию на ремонт памятников архитектуры. В историческом здании уже очищены подвалы, сделана гидроизоляция, заменены окна. Сейчас приступили к ремонту крыши, на который потратят более двух миллионов рублей. «Последний ремонт крыши осуществляли в 90-х годах, и никто не предполагал, что она находится в столь плачевном состоянии», — говорит директор музея Светлана Бартышева. Рабочие уже вывезли с крыши музея 1300 мешков шлака. После того как уберут его полностью, на кровле разместят современный утеплитель. Цвет крыши останется прежним — кирпично-красным. Сотрудники музея говорят, что открытие музея после ремонта планируется осенью.
АиФ — Алтай: последние новости
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