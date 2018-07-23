Лекция о современной российской пейзажной фотографии пройдёт во Владивостоке

На лекции пойдет речь о понятии «новый пейзаж».

28 июля в 19:30 в кинозале владивостокского центра современного искусства «Заря» состоится лекция петербургского фотографа Анастасии Цайдер «Новый пейзаж». Вход свободный.

На лекции пойдет речь о понятии «новый пейзаж» и современной российской пейзажной фотографии. Также Анастасия Цайдер поделится подробностями своей работы во Владивостоке и, в частности, расскажет о проекте «Аркадия», который продолжает ее исследование на тему городского пейзажа. В этой серии, посвященной пасторальной мифологической стране, фотограф обращается к локальной урбанистике, вступившей в симбиоз городской растительностью. Объект исследования проекта — территории пост-советского пространства, некогда подчинённые плановой застройке городов, а ныне освоенные и покорённые зеленью.

Фотография Анастасии Цайдер

Анастасия Цайдер (р. 1983, Санкт-Петербург) — художник, исследующий культурные и социальные явления в российском обществе с помощью документальной фотографии. Финалист премии в области современного искусства Кандинского в номинации «Молодой художник», призер фотоконкурса «Серебряная камера». Участник выставок в России и за рубежом, в том числе «Русские интерьеры» (Московский музей современного искусства), «Московия.Reseаrch» (Музей декоративно-прикладного искусства, Москва), фестиваль Rencontres d’Arles (Франция). Сокуратор выставки «Новый пейзаж» в Арт-галерее Ельцин-Центра (Екатеринбург, 2018).

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