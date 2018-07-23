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Персональная выставка Ирины Загузовой «Одежда» откроется во Владивостоке
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Персональная выставка Ирины Загузовой «Одежда» откроется во Владивостоке 

Prim.News 5 часов назад
Фото: Prim.News
Она пройдет в галерее «Арка».
С 25 июля по 11 августа во владивостокской галерее «Арка» пройдет персональная выставка Ирины Загузовой «Одежда». В экспозицию вошли девять полотен, которые формально можно отнести к жанру натюрморта, но в этот раз зрителю будут представлены не совсем привычные предметы, раскрывающие мысли художника о мироустройстве, — предметы гардероба.
Одежда давно стала предметом внимания художников, которые, вырисовывая тончайшие рисунки кружева и различные орнаменты из мелкого бисера и жемчуга, работая над совершенной передачей фактуры ткани: шелка, бархата, хлопка, — и драпировкой, сохранили многие детали, отражающие уровень мастерства швей и ремесленников, достижения моды, пристрастия общества и ценности разных эпох.
Ирина Загузова предлагает не любоваться одеждой, а всматриваться в нее, вводя в изображение ткани свой лексикон фраз и жестов. Она изображает одежды целостными, нагружает их смыслами, лишает их привлекательности и желания примерить, но до них «можно» дотронуться, проверить на ощупь фактуру и уловить запах. Специфическая выразительность предметов гардероба связана не с буквальным присутствием художника и особенностями фигуры конкретного человека. Благодаря расположению предметов на холсте легко читается связь тела с одеждами, которые берут на себя функции главного героя.
Важно отметить, что Ирина не делает акцент на гендерности. Художник не повествует о женской доле. Манера ее письма свободна, мазок широкий и легкий, цветовое решение достаточно скупое, но в совокупности художественные приемы становятся сильным визуальным кодом, прописанным вне времени и прочих условностей, сосредоточенным на переживаниях и осознанном прохождении жизненного пути.
Ирина Загузова через серию картин «Одежда» рассказывает о своих буднях — буднях художника, для которого в работе заключен смысл жизни, а мастерская — целый мир, в котором одежда носит утилитарный характер. Ирина показывает свои рабочие штаны, запачканные краской, комбинезон, футболку, рубашку, ботинки — художник словно закрепляет интимные символы верности себе и своим убеждениям, свое отношение к вещам, на которых труд, и время оставили свои следы. Предметы одежды на холстах становятся отражением жизненного пути автора.
Юлия Климко, искусствовед
Ирина Загузова окончила Дальневосточный государственный институт искусств (преподаватель Ю. В. Собченко) в 2001 году, член Союза художников РФ. С 2003 года — участник российских и международных выставок. Преподает рисунок и живопись в детской студии.
Адрес: галерея «Арка». г. Владивосток, ул. Светланская, д. 5 Тел. : 7 423 2410526, www.arkagallery.ru Галерея открыта для посетителей с 11 до 18 часов, со вторника по субботу
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