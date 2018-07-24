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В Екатеринбурге установили скульптуру в виде кинопленки с цитатами Высоцкого
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В Екатеринбурге установили скульптуру в виде кинопленки с цитатами Высоцкого 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Скульптуру в виде катушки с кинопленкой, где написаны известные цитаты из произведений Владимира Высоцкого, во вторник открыли в центре Екатеринбурга.
"Эта городская скульптура подчеркивает ту роль, которую Владимир Семенович сыграл в создании песен, которые близки всем людям… Скульптура посвящена больше песням, здесь изображена звуковая катушка с размотанной пленкой. На этой пленке периодически, раз в два-три месяца, в зависимости от событий в стране и городе, [будем] менять [цитаты] и выставлять крылатые фразы из песен. Я рад, что город Екатеринбург сейчас занимает лидирующее положение в стране по поводу популяризации как Высоцкого, так и его произведений", — сказал владелец бизнес-центра «Высоцкий», рядом с которым установлена скульптура, и музея Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский.
В 2006 году рядом с 54-этажным бизнес-центром «Высоцкий» в Екатеринбурге был установлен бронзовый памятник Высоцкому и Марине Влади, где артист изображен играющим на гитаре.
В 2012 году в бизнес-центре открылся музей, посвященный жизни и творчеству Высоцкого, музейный фонд состоит из личных вещей барда, в том числе его «Мерседеса» и концертной гитары, полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал на гастролях в Екатеринбурге, а также в музее находится восковая фигура поэта, созданная по заказу екатеринбургского музея. В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала Марина Влади.
Кроме того, во вторник в Екатеринбурге состоится отборочный тур по Уральскому федеральному округу Всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест: Музыка без границ», который приурочен к 80-летию со дня рождения артиста.
По словам организаторов, 50 победителей этого отборочного тура получат шанс выступить на сцене «Высоцкий» фестиваля «Нашествие-2018» в Тверской области, где 4 и 5 августа путем зрительского голосования и оценок жюри будут выбраны 10 финалистов. Победителям конкурса будут предложены возможности профессиональной записи песни в одной из лучших московских звукозаписывающих студий, а также участие в гала-концерте «Высоцкий. Фест» осенью в Москве.
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