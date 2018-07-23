В Твери откроется выставка картин Ван Гога в технике «жикле»

С 20 августа по 16 сентября в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдет выставка «Неизвестный Ван Гог», приуроченная к 165-летию нидерландского художника. В экспозиции малого зала будет представлено 80 репродукций произведений мастера, выполненных в современной технике «жикле».

Ван Гог — величайший художник, создавший за свою короткую творческую жизнь более 2000 полотен. Его картины — самые дорогие произведения искусства. Они являются желанными лотами любого аукциона, и каждый ценитель искусства узнает их с первого взгляда.

При этом широкой публике знакомы лишь самые знаменитые: «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь»… Поэтому организаторы выставки сделали акцент на неизвестных, но не менее достойных работах автора, не забыв, конечно, и про знаменитые шедевры. Экспозиция выставки позволит зрителю проследить весь эволюционный путь Ван Гога как художника.

Техника «жикле», в которой выполнены представленные на выставки картины, позволяет на натуральном холсте воссоздать характер и фактуру мазка, мельчайшие нюансы цвета и светотени, а также сохранить печать времени — кракелюры. В отличие от работ, выполняемых профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

Ван Гог относится к уникальным художникам, интерес к которым не затухает никогда. Возможно, дело в таланте мастера, а, может, и в огромном количестве разноплановых работ — в любом случае творчество голландца никого не оставляет равнодушным. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что музей, посвященный творчеству Ван Гога в Амстердаме, считается одним из самых популярнейших в мире: количество посетителей превышает 1,5 миллиона человек в год!