Сотрудники Музея занимательных наук Эйнштейна выступят в Комсомольском саду

26 июля в волгоградском Комсомольском саду состоится шоу-программа музея занимательных наук Эйнштейна.

По данным пресс-службы муниципального учреждения «Отдых», сотрудники музея покажут и расскажут присутствующим о необычных экспонатах и предложат поучаствовать в интересных опытах. Все занятия бесплатны.

Помимо этого мероприятия в этот день в парке состоится показ фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Любителей кино ждут на восточной лужайке Комсомольского сада напротив Царицынской пожарной каланчи. Здесь будет натянут большой широкоформатный экран, установлен dolby звук и включен проектор. Начало в 20.00.

Программа музея будет проходить с 18.00 до 20.00. Справки по телефону: +7 (902) 363-30-83.