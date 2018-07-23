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Сотрудники Музея занимательных наук Эйнштейна выступят в Комсомольском саду
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Сотрудники Музея занимательных наук Эйнштейна выступят в Комсомольском саду 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
26 июля в волгоградском Комсомольском саду состоится шоу-программа музея занимательных наук Эйнштейна.
По данным пресс-службы муниципального учреждения «Отдых», сотрудники музея покажут и расскажут присутствующим о необычных экспонатах и предложат поучаствовать в интересных опытах. Все занятия бесплатны.
Помимо этого мероприятия в этот день в парке состоится показ фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Любителей кино ждут на восточной лужайке Комсомольского сада напротив Царицынской пожарной каланчи. Здесь будет натянут большой широкоформатный экран, установлен dolby звук и включен проектор. Начало в 20.00.
Программа музея будет проходить с 18.00 до 20.00. Справки по телефону: +7 (902) 363-30-83.
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