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Выставка книг о Первой мировой войне откроется в районе
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Выставка книг о Первой мировой войне откроется в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 4 часа назад
Фото: Мещанская Слобода
В Российской государственной библиотеке для слепых 1 августа состоится открытие выставки «День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне».
В экспозицию войдут литературные произведения, основой сюжета которых стали события Первой мировой войны. Кроме того, будут представлены личные дневники участников боевых действий. Среди экспонатов можно найти мемуары Антона Деникина «Путь русского офицера», биографическая работа Павла Зырянова «Колчак» и другие.
Отметим, что гости библиотеки смогут увидеть специальные издания, предназначенные для людей с проблемами со зрением.
Желающих ждут по адресу: Протопоповский переулок, дом 9.
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