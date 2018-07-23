Художник из Екатеринбурга нарисовал на стене Дуню, чтобы избежать штрафа

Художник Рустам Эшер рисовал граффити в рамках фестиваля уличного искусства, когда мимо проходил наряд полиции. Полицейские, выяснив, что у художника нет соответствующего разрешения, начали намекать о поездке в отделение.

Художник попробовал «договориться» со стражами порядка. Один из полицейских попросил «нарисовать свою любимую боевую подругу по имени Дуня».

"Дуня сидела у его ног, пристально следила за происходящим и была она овчаркой", — рассказал в своем Instagram Эшер.

В итоге художник нарисовал на соседней стене собаку, а полицейские «ушли дальше спасать мир».