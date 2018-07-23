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Художник из Екатеринбурга нарисовал на стене Дуню, чтобы избежать штрафа
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Художник из Екатеринбурга нарисовал на стене Дуню, чтобы избежать штрафа 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Художник Рустам Эшер рисовал граффити в рамках фестиваля уличного искусства, когда мимо проходил наряд полиции. Полицейские, выяснив, что у художника нет соответствующего разрешения, начали намекать о поездке в отделение.
Художник попробовал «договориться» со стражами порядка. Один из полицейских попросил «нарисовать свою любимую боевую подругу по имени Дуня».
"Дуня сидела у его ног, пристально следила за происходящим и была она овчаркой", — рассказал в своем Instagram Эшер.
В итоге художник нарисовал на соседней стене собаку, а полицейские «ушли дальше спасать мир».
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пообещали разобраться в ситуации, пишет strelkamag.com.
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