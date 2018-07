В Екатеринбурге художник нарисовал граффити с полицейской овчаркой, чтобы избежать штрафа 

История безналичной взятки от художника Рустама Эшера.

A post shared by @rustam_esher on Jul 20, 2018 at 7:56pm PDT Полицейские заинтересовались работой Эшера, когда он рисовал граффити в рамках фестиваля партизанского искусства «Карт-бланш». Сотрудники правоохранительных органов поняли, что у художника нет разрешения, и начали «тянуть время и кое-как вяло пугать» поездкой в отделение.