В Екатеринбурге художник нарисовал граффити с полицейской овчаркой, чтобы избежать штрафа

История безналичной взятки от художника Рустама Эшера.

A post shared by @rustam_esher on Jul 20, 2018 at 7:56pm PDT Полицейские заинтересовались работой Эшера, когда он рисовал граффити в рамках фестиваля партизанского искусства «Карт-бланш». Сотрудники правоохранительных органов поняли, что у художника нет разрешения, и начали «тянуть время и кое-как вяло пугать» поездкой в отделение.

Рустам предложил полицейским договориться, но денег у него с собой не было. Поэтому один из сотрудников попросил нарисовать собаку — «свою любимую боевую подругу по имени Дуня».

«Дуня сидела у его ног, пристально следила за происходящим и была она овчаркой. Нарисовав собаку на соседней стене и удовлетворив желание служителей закона, я продолжил рисовать, а они ушли дальше спасать мир», — Рустам Эшер

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пообещали разобраться в ситуации. Рисунок Дуни и картину «Беседа и горячий чай» можно найти на заборе через дорогу от дома 13 на Верх-Исетском бульваре.