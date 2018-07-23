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В Екатеринбурге художник нарисовал граффити с полицейской овчаркой, чтобы избежать штрафа
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В Екатеринбурге художник нарисовал граффити с полицейской овчаркой, чтобы избежать штрафа 

Strelka Magazine 4 часа назад
Фото: Strelka Magazine
История безналичной взятки от художника Рустама Эшера.
A post shared by @rustam_esher on  Jul 20, 2018 at 7:56pm PDT  Полицейские заинтересовались работой Эшера, когда он рисовал граффити в рамках фестиваля партизанского искусства «Карт-бланш». Сотрудники правоохранительных органов поняли, что у художника нет разрешения, и начали «тянуть время и кое-как вяло пугать» поездкой в отделение.
Рустам предложил полицейским договориться, но денег у него с собой не было. Поэтому один из сотрудников попросил нарисовать собаку — «свою любимую боевую подругу по имени Дуня».
«Дуня сидела у его ног, пристально следила за происходящим и была она овчаркой. Нарисовав собаку на соседней стене и удовлетворив желание служителей закона, я продолжил рисовать, а они ушли дальше спасать мир», — Рустам Эшер
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пообещали разобраться в ситуации. Рисунок Дуни и картину «Беседа и горячий чай» можно найти на заборе через дорогу от дома 13 на Верх-Исетском бульваре.
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