Закрытие программы «Лето под липами» организуют в Биологическом музее

Сотрудники Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева 28 июля пригласили горожан на закрытие программы «Лето под липами».

— В этот день гостям будут представлены работы художницы Елены Строевой , — уточнили в культурном учреждении.

Кроме того, сотрудники организуют мастер-класс, где все желающие научатся рисовать тушью. Все необходимые для этого материалы предоставят в заведении.

Вход платный по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.

Отметим, что в рамках программы в музее проходили выставки под открытым небом и творческие занятия.