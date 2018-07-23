Закрытие программы «Лето под липами» организуют в Биологическом музее 

Сотрудники Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева 28 июля пригласили горожан на закрытие программы «Лето под липами».
— В этот день гостям будут представлены работы художницы Елены Строевой, — уточнили в культурном учреждении.
Кроме того, сотрудники организуют мастер-класс, где все желающие научатся рисовать тушью. Все необходимые для этого материалы предоставят в заведении.
Вход платный по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.
Отметим, что в рамках программы в музее проходили выставки под открытым небом и творческие занятия.