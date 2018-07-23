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Закрытие программы «Лето под липами» организуют в Биологическом музее
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Закрытие программы «Лето под липами» организуют в Биологическом музее 

Управа Пресненского района города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева 28 июля пригласили горожан на закрытие программы «Лето под липами».
— В этот день гостям будут представлены работы художницы Елены Строевой, — уточнили в культурном учреждении.
Кроме того, сотрудники организуют мастер-класс, где все желающие научатся рисовать тушью. Все необходимые для этого материалы предоставят в заведении.
Вход платный по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15.
Отметим, что в рамках программы в музее проходили выставки под открытым небом и творческие занятия.
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