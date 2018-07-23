Музей-усадьба «Кусково» приглашает на выставку «Прасковья Жемчугова. Жизнь, ставшая легендой»

Жители Новогиреева могут ознакомиться с выставкой, посвященной одной из самых интересных женщин восемнадцатого столетия.

Экспозиция, открывшаяся в музее-усадьбе «Кусково», рассказывает о судьбе легендарной Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой — крепостной актрисы, ставшей графиней, и приурочена к 250-летию со дня ее рождения. Выставка продлится всё лето и закончится 9 сентября.

Жизнь Прасковьи Жемчуговой окутана легендами и полна тайн. Подлинных вещей, связанных с этой незаурядной личностью, сохранилось очень мало. Всё, что сохранилось в память об актрисе, представлено на этой выставке — вышитый ею экран для камина, уникальная бутафорская колесница из театра усадьбы «Кусково» и другой театральный реквизит XVIII века. На выставке можно увидеть, как выглядело эта удивительная женщина — здесь представлены портреты Прасковьи Ивановны, а также документ, подтверждающий её венчание с графом Николаем Петровичем Шереметевым.

Адрес музея «Кусково»: улица Юности, дом 2.

Фото — музей «Кусково».