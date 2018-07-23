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ФСБ покажет засекреченные документы
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ФСБ покажет засекреченные документы 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
фото arms-expo.ru  Большой юбилей в этом году отмечает Управление ФСБ по Владимирской области — 100 лет. За вековую историю, которую насчитывает ведомство, накопилось множество интересных фактов, предметов, фотографий. Их решили показать простым людям. В связи с этим в Центре пропаганды изобразительного искусства города Владимира откроется выставка «100 лет: Покой нам только снится».
На выставке представят фотографии, элементы униформы, документы, наградное оружие, медали. Многие экспонаты, сообщают организаторы, до этого момента никогда не покидали родных стен Управления и впервые будут выставлены на публике.
Кроме того, мастера, вдохновлённые подлинными историями о героическом труде чекистов, о котором до сих пор известно лишь узкому кругу владимирцев, продемонстрируют свои творческие работы по указанной тематике.
Официальное открытие выставки запланировано на 25 июля в 14:00. С экспозицией можно будет ознакомиться до 12 сентября.
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