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В Волгоградской школе открылась выставка двух местных художниц
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В Волгоградской школе открылась выставка двух местных художниц 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В выставочном зале художественной школы №1 открылась экспозиция волгоградок Натальи Медведевой и Ларисы Кривоносовой. На ней посетители увидят персональные работы и картины, которые девушки написали вместе. В совместных работах художницы показывают человека и сложность его существования в современном мире. Отметим, многие герои их произведений имеют авторские черты. Экспозиция будет работать до 27 августа.
По информации школы, обе художницы — многократные участницы городских и региональных выставок. Наталья работает в магическом реализме. В ее работах отражаются необычные образы и сюжеты. По словам мастера, её композиции — «это части мозаики, из которых она пытается сложить четкую и понятную систему мира». Лариса Кривоносова создает декоративные живописные панно, в которых есть и фольклорные мотивы, и черты искусства Америки, Австралии и Европы.
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