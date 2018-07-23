В Волгоградской школе открылась выставка двух местных художниц

В выставочном зале художественной школы №1 открылась экспозиция волгоградок Натальи Медведевой и Ларисы Кривоносовой. На ней посетители увидят персональные работы и картины, которые девушки написали вместе. В совместных работах художницы показывают человека и сложность его существования в современном мире. Отметим, многие герои их произведений имеют авторские черты. Экспозиция будет работать до 27 августа.

По информации школы, обе художницы — многократные участницы городских и региональных выставок. Наталья работает в магическом реализме. В ее работах отражаются необычные образы и сюжеты. По словам мастера, её композиции — «это части мозаики, из которых она пытается сложить четкую и понятную систему мира». Лариса Кривоносова создает декоративные живописные панно, в которых есть и фольклорные мотивы, и черты искусства Америки, Австралии и Европы.