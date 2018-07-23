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Мосгорнаследие открывает выставки на бульварах Москвы
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Мосгорнаследие открывает выставки на бульварах Москвы 

Департамент культурного наследия города Москвы 3 часа назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
20 июля 2018 года на Никитском бульваре открылась фотовыставка «Москва сохраненная». Она продлится до конца августа.
«На этой выставке горожане могут рассмотреть детали знаковых, сохранившихся в своем первозданном виде, памятников авангарда, конструктивизма и рационализма. При чем можно увидеть, как их уникальные фасады, так и не менее интересные интерьеры, в которые не так просто попасть», — отметил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
А с 1 августа 2018 года для жителей и гостей столицы откроются еще две фотовыставки: на Чистопрудном и Гоголевском бульварах. Тут горожанам предложат насладиться видами объектов промышленного стиля, усадьбами и московскими храмами.
«На Гоголевском бульваре зрители познакомятся с фасадами и интерьерами строений бывших промышленных зон, отреставрированных и приспособленных для современного использования (апартаменты, арт-кластеры, бизнес-лофты). На Чистопрудном бульваре фотографии расскажут о сохранении такого важного вида объектов культурного наследия, как объекты культового зодчества, то есть храмы. Также на выставке будут представлены фотографии городских усадеб. Мы с удовольствием приглашаем горожан посетить все три выставки, чтобы приобщиться к многообразному культурному наследию столицы», — добавил Алексей Емельянов.
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