Мосгорнаследие открывает выставки на бульварах Москвы

20 июля 2018 года на Никитском бульваре открылась фотовыставка «Москва сохраненная». Она продлится до конца августа.

«На этой выставке горожане могут рассмотреть детали знаковых, сохранившихся в своем первозданном виде, памятников авангарда, конструктивизма и рационализма. При чем можно увидеть, как их уникальные фасады, так и не менее интересные интерьеры, в которые не так просто попасть», — отметил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов

А с 1 августа 2018 года для жителей и гостей столицы откроются еще две фотовыставки: на Чистопрудном и Гоголевском бульварах. Тут горожанам предложат насладиться видами объектов промышленного стиля, усадьбами и московскими храмами.

«На Гоголевском бульваре зрители познакомятся с фасадами и интерьерами строений бывших промышленных зон, отреставрированных и приспособленных для современного использования (апартаменты, арт-кластеры, бизнес-лофты). На Чистопрудном бульваре фотографии расскажут о сохранении такого важного вида объектов культурного наследия, как объекты культового зодчества, то есть храмы. Также на выставке будут представлены фотографии городских усадеб. Мы с удовольствием приглашаем горожан посетить все три выставки, чтобы приобщиться к многообразному культурному наследию столицы», — добавил Алексей Емельянов.