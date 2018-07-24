Ещё
Экскурсию по выставке «Император Александр II. Воспитание просвещением» проведут в районе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Экскурсию по выставке «Император Александр II. Воспитание просвещением» проведут в районе 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Арбатские Вести
В Российской государственной библиотеке 25 июля состоится кураторская экскурсия по выставке «Император Александр II. Воспитание просвещением». Ее проведет историк Ольга Барковец.
Александр II стал одним из крупнейших реформаторов России. Он отменил крепостное право, ввел изменения в судебную, земскую и военную сферы. Историки считают, что этому поспособствовало либеральное воспитание будущего императора.
Так, на экспозиции гости смогут увидеть дневники, ученические тетради Александра II. Ольга Барковец расскажет о личности императора, сообщили на официальном сайте учреждения.
Вход платный. Начало в 18:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 7.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Концерт вокальной музыки организуют в Доме Алексея Лосева Фильм «Будьте моим мужем» покажут в Доме Гоголя Итальянский тенор споет для жителей района
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь2
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»19
Ляпы в советских мультиках13
«Этот срам увидят твои дети!»: снимок Глюкозы вызвал недоумение в сети3
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых24
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение