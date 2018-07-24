Экскурсию по выставке «Император Александр II. Воспитание просвещением» проведут в районе

В Российской государственной библиотеке 25 июля состоится кураторская экскурсия по выставке «Император Александр II. Воспитание просвещением». Ее проведет историк Ольга Барковец

Александр II стал одним из крупнейших реформаторов России. Он отменил крепостное право, ввел изменения в судебную, земскую и военную сферы. Историки считают, что этому поспособствовало либеральное воспитание будущего императора.

Так, на экспозиции гости смогут увидеть дневники, ученические тетради Александра II. Ольга Барковец расскажет о личности императора, сообщили на официальном сайте учреждения.

Вход платный. Начало в 18:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 7.