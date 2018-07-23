В течение месяца измайловские дети будут рисовать любимых персонажей маскарада

Конкурс детского рисунка от Музея кукол «Галерея Анастасии Чижовой» стартовал в Измайловском Кремле

Лауреат международных фестивалей искусств, Музей кукол «Галерея Анастасии Чижовой» в рамках выставки костюмированной фарфоровой скульптуры «Маскарад» до 25 августа проводит конкурс рисунка «Мой любимый персонаж „Маскарада“.

Гости выставки после экскурсии в специальном „творческом уголке“ или же дома нарисуют своих любимых персонажей на стандартном альбомном листе. Далее специальное жюри конкурса выберет лучшие работы, которые будут размещены на выставке, а их авторы — премированы. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 8 сентября в 15 часов.

Музей кукол „Галерея Анастасии Чижовой“ конкурсы детского рисунка проводит регулярно. Организаторы создают специальные творческие зоны, где для посетителей созданы все комфортные условия, чтобы нарисовать свои рисунки. Дети получают карандаши и краски, бумагу и другие инструменты.

Посетители на самой выставке знакомятся с художественными образами известных исторических деятелей, литературных и сказочных персонажей, а специально изготовленные декорации создают атмосферу пышного придворного бала.