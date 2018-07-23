Любители творчества района Бирюлево Западное посетили пленэр

Акция «Московский пленэр» прошла в Культурном центре «Дружба» 21 июля.

Нынешний пленэр был посвящен теме «Город будущего». Художникам района Бирюлево Западное предложили представить, как будет выглядеть «Дружба» через несколько лет.

В пленэре приняли участие 11 человек, это были жители района старшего возраста. В течение двух часов гости рисовали на свежем воздухе.

‒ На нашей территории собрались любители творчества, чтобы представить, каким будет наш культурный центр в ближайшем будущем, ‒ рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель центра Татьяна Дадаева . ‒ Чудесным образом на территории появились новые клумбы, фонтаны, тропинки, а на самом здании выросли сказочные башни.

Работали бирюлевцы под руководством профессиональной художницы Анны Назаровой . Участники пленэра научились элементам графики и литературной живописи.

Напомним, что некоторые работы впоследствии станут частью арт-объекта ‒ их перенесут на бетонный забор на территории Культурного центра. Лучший рисунок выберут на выставке в КЦ «Москвич», которая пройдет с 14 по 31 августа.

Фото из группы КЦ «Дружба»