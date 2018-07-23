Ещё
Любители творчества района Бирюлево Западное посетили пленэр
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Любители творчества района Бирюлево Западное посетили пленэр 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Управа района Бирюлево Западное
Акция «Московский пленэр» прошла в Культурном центре «Дружба» 21 июля.
Нынешний пленэр был посвящен теме «Город будущего». Художникам района Бирюлево Западное предложили представить, как будет выглядеть «Дружба» через несколько лет.
В пленэре приняли участие 11 человек, это были жители района старшего возраста. В течение двух часов гости рисовали на свежем воздухе.
‒ На нашей территории собрались любители творчества, чтобы представить, каким будет наш культурный центр в ближайшем будущем, ‒ рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель центра Татьяна Дадаева. ‒ Чудесным образом на территории появились новые клумбы, фонтаны, тропинки, а на самом здании выросли сказочные башни.
Работали бирюлевцы под руководством профессиональной художницы Анны Назаровой. Участники пленэра научились элементам графики и литературной живописи.
Напомним, что некоторые работы впоследствии станут частью арт-объекта ‒ их перенесут на бетонный забор на территории Культурного центра. Лучший рисунок выберут на выставке в КЦ «Москвич», которая пройдет с 14 по 31 августа.
Фото из группы КЦ «Дружба»
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
Мастер-класс по скрапбукингу прошел в Культурном центре «Дружба» Детей Бирюлева Западного познакомили с профессией актера Жителей Южного округа попросили соблюдать правила выгула собак
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР66
10 лучших комедий 2018 года
Самые крутые трюки в истории кино
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение