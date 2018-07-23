Работы с общегородского плэнера в Зеленограде попадут на выставку

В Озеропарке у Школьного озера состоялась общегородская акция «Московский пленэр 2.0».

«Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — это не просто термин, обозначающий работу художника на природе, на местности, это особый подход к творчеству так таковому», — пишут организаторы мероприятия КЦ «Доброволец».

В окружении уличного воздуха, под естественным освещением, начинающие художники ощутили, прочувствовали в себе и поделились этим со своими зрителями, нарисовав город будущего акварелью на бумаге под руководством Екатерины Чижуэн — зеленоградской хъудожницы, члена Международной федерации акварелистов, Союза художников Подмосковья, Творческого союза художников России.

Многие картины начинающих художников примут участие в выставке, организованной Культурным центром «Москвич» с 14 по 21 августа 2018 г. в рамках сетевой акции «Московский пленэр».