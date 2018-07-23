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«Мастера». Сергей Андрияка: красота раскрывается в созерцании
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«Мастера». Сергей Андрияка: красота раскрывается в созерцании 

РИА Новости 2 часа назад
«Мастера». Сергей Андрияка\: красота раскрывается в созерцанииГость программы «Мастера»: Народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств, основатель и художественный руководитель Школы акварели Сергей Андрияка.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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