«Мастера». Сергей Андрияка: красота раскрывается в созерцании

«Мастера». Сергей Андрияка\: красота раскрывается в созерцанииГость программы «Мастера»: Народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств, основатель и художественный руководитель Школы акварели Сергей Андрияка

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!