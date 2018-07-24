Выставка растений откроется в музее имени Тимирязева

Горожане смогут посетить выставку «Хосты и другие декоративно-лиственные растения», которая откроется 24 июля в Биологическом музее имени Климента Тимирязева.

— Эти представители флоры имеют самые разные формы и цвета. Они очень любят тень, неприхотливы к погодным условиям, — пояснила заведующая отделом ботаники учреждения Елена Михеечева.

По ее словам, листья хост особенно интересны своим серебристым и желтым окрасом.

По ее словам, выставка закончит работу 26 июля. Вход платный. Организаторы приглашают всех желающих по адресу: Малая Грузинская улица, дом 15.