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Выставка растений откроется в музее имени Тимирязева
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Выставка растений откроется в музее имени Тимирязева 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: На Пресне
Горожане смогут посетить выставку «Хосты и другие декоративно-лиственные растения», которая откроется 24 июля в Биологическом музее имени Климента Тимирязева.
— Эти представители флоры имеют самые разные формы и цвета. Они очень любят тень, неприхотливы к погодным условиям, — пояснила заведующая отделом ботаники учреждения Елена Михеечева.
По ее словам, листья хост особенно интересны своим серебристым и желтым окрасом.
По ее словам, выставка закончит работу 26 июля. Вход платный. Организаторы приглашают всех желающих по адресу: Малая Грузинская улица, дом 15.
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