Уникальная культурная акция «Московский пленэр» прошла в Конькове

Уникальная культурная акция «Московский пленэр» состоялась в прошедшую субботу на территории Яблоневого сада, неподалёку от Троицкого пруда, по адресу: улица Академика Арцимовича, д. 16.

Мастер-класс провела Юлия Прошутинская, член профессионального союза художников России, дипломант множества конкурсов, участник выставок по всей России, а темой стал город будущего.

«Участники под руководством профессионального художника смогли выразить свои идеи по поводу обустройства и усовершенствования городских и парковых площадок на бумаге, а так же отлично провели время в компании единомышленников», — сообщается в группе ЦК «Сцена» во «Вконтакте».