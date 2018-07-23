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Уникальная культурная акция «Московский пленэр» прошла в Конькове
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Уникальная культурная акция «Московский пленэр» прошла в Конькове 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Уникальная культурная акция «Московский пленэр» состоялась в прошедшую субботу на территории Яблоневого сада, неподалёку от Троицкого пруда, по адресу: улица Академика Арцимовича, д. 16.
Мастер-класс провела Юлия Прошутинская, член профессионального союза художников России, дипломант множества конкурсов, участник выставок по всей России, а темой стал город будущего.
«Участники под руководством профессионального художника смогли выразить свои идеи по поводу обустройства и усовершенствования городских и парковых площадок на бумаге, а так же отлично провели время в компании единомышленников», — сообщается в группе ЦК «Сцена» во «Вконтакте».
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