Проекту поддержки молодого искусства ЦСИ Винзавод СТАРТ исполняется десять лет 

На площадке СТАРТ будут объединены четыре куратора с абсолютно разными кураторскими концепциями и бэкграундом. Илья Смирнов, выпускник Венской Академии, имеет большой опыт на международной арене, он — основатель галереи в Нью-Йорке. Ольга Дерюгина, независимый куратор, занимается исследованием цифровых медиа и междисциплинарных практик. Лизавета Матвеева — основательница независимой artist-run ярмарки, проводит консультации лучших в мире музеев о петербургской арт-сцене. Николай Смирнов, который ранее сотрудничал с Лабораторией комплексных геокультурных исследований Арктики, удостоен в этом году престижной стипендии Pernod Ricard на свой исследовательский проект. СТАРТ — проект, не имеющий в России аналогов, который служит профессиональным «лифтом» для молодых начинающих художников. За десять лет на сайт проекта СТАРТ поступило более 50 000 заявок, было реализовано более 50 персональных выставок.