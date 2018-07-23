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Проекту поддержки молодого искусства ЦСИ Винзавод СТАРТ исполняется десять лет
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Проекту поддержки молодого искусства ЦСИ Винзавод СТАРТ исполняется десять лет 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
На площадке СТАРТ будут объединены четыре куратора с абсолютно разными кураторскими концепциями и бэкграундом. Илья Смирнов, выпускник Венской Академии, имеет большой опыт на международной арене, он — основатель галереи в Нью-Йорке. Ольга Дерюгина, независимый куратор, занимается исследованием цифровых медиа и междисциплинарных практик. Лизавета Матвеева — основательница независимой artist-run ярмарки, проводит консультации лучших в мире музеев о петербургской арт-сцене. Николай Смирнов, который ранее сотрудничал с Лабораторией комплексных геокультурных исследований Арктики, удостоен в этом году престижной стипендии Pernod Ricard на свой исследовательский проект. СТАРТ — проект, не имеющий в России аналогов, который служит профессиональным «лифтом» для молодых начинающих художников. За десять лет на сайт проекта СТАРТ поступило более 50 000 заявок, было реализовано более 50 персональных выставок.
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