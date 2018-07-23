В Московском дворце пионеров пройдет экскурсия для всех желающих

Московский дворец пионеров, 28 июля, приглашает всех желающих на экскурсию, она проводится для всех, кто знаком с Дворцом пионеров или для тех, кто лишь слышал о нем.