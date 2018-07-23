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В Московском дворце пионеров пройдет экскурсия для всех желающих
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В Московском дворце пионеров пройдет экскурсия для всех желающих 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Московский дворец пионеров, 28 июля, приглашает всех желающих на экскурсию, она проводится для всех, кто знаком с Дворцом пионеров или для тех, кто лишь слышал о нем.
С сентября 2017 года экскурсии смогли посетить более 1000 жителей города Москвы. В 1962 году здание дворца пионеров стало воплощением символом советского модернизма и новой архитектуры. Лучшие советские архитекторы, скульпторы и художники работали над проектом. Во дворце пионеров имеется уникальный ботанический сад и свой планетарий. История Московского дворца пионеров насчитывает множество ярких событий в жизни москвичей. Фото: Vm.ru
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