В Московском дворце пионеров пройдет экскурсия для всех желающих 

Московский дворец пионеров, 28 июля, приглашает всех желающих на экскурсию, она проводится для всех, кто знаком с Дворцом пионеров или для тех, кто лишь слышал о нем.
С сентября 2017 года экскурсии смогли посетить более 1000 жителей города Москвы. В 1962 году здание дворца пионеров стало воплощением символом советского модернизма и новой архитектуры. Лучшие советские архитекторы, скульпторы и художники работали над проектом. Во дворце пионеров имеется уникальный ботанический сад и свой планетарий. История Московского дворца пионеров насчитывает множество ярких событий в жизни москвичей. Фото: Vm.ru