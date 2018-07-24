В Югре создадут единое музейное пространство по военной истории 20 века

Югра присоединилась к федеральному проекту «Территория Победы», который стартовал в России в 2018 году. На данный момент в проекте принимают участие более 150 музеев, в том числе и музей природы и человека в Ханты-Мансийске.

Как сообщает Департамент общественных связей Югры, с начала года специалисты музея провели торжественное мероприятие, посвященное 75-летию разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве, реализовали два выставочных проекта музея Победы «Операция „Уран“ и „Горячий снег Сталинграда“, выставку „Огненная дуга“, посвященную 75-й годовщине Курской битвы. Кроме того, учреждение организовало акцию „Письма с фронта“. Отметим, что участниками акции стали более 3 тысяч человек. Кроме того, в День Победы в музее состоялись онлайн-трансляция парада на Красной площади в Москве и показ художественных фильмов о детях Великой Отечественной войны.

Отметим, что в ноябре прошлого года было Югра начала сотрудничать с центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Проект предполагает виртуальные, экскурсионные маршруты, акции, мероприятия, отражающие историю России, посвященные Великой Отечественной войне. По мнению организаторов проекта, это поможет Югре создать дополнительные условия для активизации малого и среднего бизнеса, а также поспособствовать развитию территории.