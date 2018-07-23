Югра присоединилась к федеральному проекту «Территория Победы»

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра присоединится к федеральному проекту «Территория Победы», в рамках которого будет создано единое музейное пространство по военной истории 20 века.

Сейчас в проекте участвуют более 150 музеев, включая музей природы и человека Ханты-Мансийска, являющийся основной площадкой для проведения научных мероприятий, связанных с историей Великой Отечественной войны. На территории музея природы и человека планируется создать филиал музея Победы. Его посетителям будут предложены виртуальные и экскурсионные маршруты.

Кроме того, реализация этого проекта даст округу возможность войти в туристический маршрут и создать условия для развития малого и среднего бизнеса.