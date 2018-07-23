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Белгородцы смогут отправиться в виртуальное путешествие по миру
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Белгородцы смогут отправиться в виртуальное путешествие по миру 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
С 23 июля и до конца лета в фойе Белгородской галереи фотоискусства им. Собровина будет работать фотовыставка Bon Voyage.
Гости выставки смогут отправиться в виртуальное путешествие по живописным, экзотичным и завораживающим уголкам земного шара в выставке Bon Voyage. В экспозиции представлены работы белгородских фотографов: Антона Вергуна, Владимира Александрова, Евгения Корниенко, Ольги Нарышковой, Марины Жемчужниковой, Ольги Бабич, Олега Шадчнева.
Фотографии показывают колоритные городские и природные пейзажи Греции, Турции, Румынии, Марокко, Вьетнама, Шри-Ланки, Иордании, Египта.
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