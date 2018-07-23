Белгородцы смогут отправиться в виртуальное путешествие по миру 

С 23 июля и до конца лета в фойе Белгородской галереи фотоискусства им. Собровина будет работать фотовыставка Bon Voyage.
Гости выставки смогут отправиться в виртуальное путешествие по живописным, экзотичным и завораживающим уголкам земного шара в выставке Bon Voyage. В экспозиции представлены работы белгородских фотографов: Антона Вергуна, Владимира Александрова, Евгения Корниенко, Ольги Нарышковой, Марины Жемчужниковой, Ольги Бабич, Олега Шадчнева.
Фотографии показывают колоритные городские и природные пейзажи Греции, Турции, Румынии, Марокко, Вьетнама, Шри-Ланки, Иордании, Египта.