Фигура белого носорога появилась у входа в Дарвиновский музей

Государственный Дарвиновский музей, расположенный в Академическом районе, получил в подарок скульптуру белого носорога. Реалистичное изваяние установили у входа в музей.

«Размеры животного впечатляют: длина — 3370 мм, ширина — 1200 мм, высота — 1600 мм. Белый носорог — четвёртое по величине сухопутное животное на планете после саванного слона, азиатского слона и лесного слона. Это огромное млекопитающее — масса старых самцов достигает 4—4,5 тонн, а длина тела — 4,2 метра», — сообщается на сайте Дарвиновского музея.

Отмечается, что, несмотря на название, окрас животного тёмный, шиферно-серый, только лишь чуть светлее, чем у чёрного носорога. Северного белого носорога открыли в 1903 году, но он практически исчез с лица Земли спустя сто лет.

Горожанам напоминают, что посетителей Дарвиновского музея ждет путешествие в африканскую саванну и на другие материки, а также богатая выставочная программа.