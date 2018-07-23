Ещё
Фигура белого носорога появилась у входа в Дарвиновский музей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Фигура белого носорога появилась у входа в Дарвиновский музей 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Государственный Дарвиновский музей, расположенный в Академическом районе, получил в подарок скульптуру белого носорога. Реалистичное изваяние установили у входа в музей.
«Размеры животного впечатляют: длина — 3370 мм, ширина — 1200 мм, высота — 1600 мм. Белый носорог — четвёртое по величине сухопутное животное на планете после саванного слона, азиатского слона и лесного слона. Это огромное млекопитающее — масса старых самцов достигает 4—4,5 тонн, а длина тела — 4,2 метра», — сообщается на сайте Дарвиновского музея.
Отмечается, что, несмотря на название, окрас животного тёмный, шиферно-серый, только лишь чуть светлее, чем у чёрного носорога. Северного белого носорога открыли в 1903 году, но он практически исчез с лица Земли спустя сто лет.
Горожанам напоминают, что посетителей Дарвиновского музея ждет путешествие в африканскую саванну и на другие материки, а также богатая выставочная программа.
Твоя Газета: последние новости
Посетители Дарвиновского музея могут увидеть «Мир замечательных зверей» Коллекции столичных музеев станут доступны онлайн на единой интернет-площадке В кинотеатре «Салют» бесплатно покажут фильм «Актриса» к Дню работника культуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР66
10 лучших комедий 2018 года
Самые крутые трюки в истории кино
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение