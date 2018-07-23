В ГМИИ пройдет выставка работ венецианских мастеров эпохи рококо

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости . Пятьдесят семь работ венецианских живописцев XVIII века из собраний ГМИИ имени Пушкина и музеев Италии смогут увидеть посетители выставки «От Тьеполо до Каналетто и Гварди», которая открывается в Пушкинском музее, сообщила на пресс-конференции в понедельник директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак

Среди представленных картин 25 произведений из собрания ГМИИ имени Пушкина, 23 — из коллекции Городского музея Палаццо Кьерикати (Виченца) и 9 — из Галерей Италии — Палаццо Леони Монтанари (Виченца).

"Объединенные в одном пространстве, эти полотна создадут наиболее полное представление о многообразии венецианской живописи рококо", — говорится в пресс-релизе ГМИИ.

"Уникальность заключается в том, что впервые мы для себя сформулировали такую ясную смысловую плотность, которая связывает Россию и Италию. Мы соединили две коллекции, которые посвящены одной и той же теме, которые дополняют друг друга и помогают обогатить друг друга, которые представляют в результате очень мощный, яркий и важный срез в истории искусства", — сказала Лошак.

На выставке представлены произведения Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Тьеполо, Джованни Баттиста (Джамбаттиста) Питтони, Луки Карлевариса, Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Пьяццетты, Джованни Антонио Каналетто, Франческо Гварди, Пьетро Лонги.

"Эта выставка дает нам возможность многостороннее показать венецианское искусство, но она и же дает право нам гордиться тем, чем мы располагаем сегодня", — отметила куратор экспозиции Виктория Маркова.

Экспозиция проходит под патронатом посольства Италии в Москве, после показа в столице России, она отправится в итальянский город Виченца.