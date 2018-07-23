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В Выставочном зале «Тушино» открылась выставка фотографий
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В Выставочном зале «Тушино» открылась выставка фотографий 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Семейный выставочный проект «Фокус на искренность» стартовал в выставочном зале «Тушино» на северо-западе Москвы.
Участники проекта — семья Сергей: Геннадий, Валентина, Дмитрий и Лидия.
— В семье Сергей, где мать и отец увлеченно занимались любительской фотосъемкой, дети сызмальства брали в руки фотоаппарат. Долгое время фотоаппарат был один на четверых и в совместных поездках переходил из рук в руки, пока каждый не находил свою точку и свой ракурс для фотографии. Дети выросли и начали самостоятельную жизнь. Но у каждого члена семьи осталось общее для всех увлечение фотографией. В 2004 году Валентина и Геннадий вступили в народный «Фотоклуб „Гродно“ и стали активными участниками областных, республиканских и международных фотографических выставок и фотопленэров, — рассказали в администрации выставочного зала.
В проект „Фокус на искренность“ вошли фотографии, сделанные за период с 2010 по 2018 годы. Ознакомиться с выставкой можно будет до 5 августа включительно по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1. Телефон для справок: 8 (499) 493-14-67. (ск)
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