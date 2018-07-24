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Беседа с писательницей пройдет в Армянском музее Москвы и культуры наций
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Беседа с писательницей пройдет в Армянском музее Москвы и культуры наций 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Мещанская Слобода
Горожан приглашают побеседовать с писательницей Мариной Петросян. Встреча состоится 26 июля в Армянском музее Москвы и культуры наций.
Гости смогут послушать лекцию и задать вопросы писательнице об одном из самых известных ее романов «Дом, в котором…».
Отметим, что издание этой книги было оплачено читателями, сообщили на официальном сайте музея.
Несмотря на то, что Марина Петросян живет в Армении, ее романы очень популярны среди российских читателей.
Добавим, что встреча начнется в 19:00 по адресу: проспект Мира, дом 33, строение 1.
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