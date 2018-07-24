Беседа с писательницей пройдет в Армянском музее Москвы и культуры наций

Горожан приглашают побеседовать с писательницей Мариной Петросян. Встреча состоится 26 июля в Армянском музее Москвы и культуры наций.

Гости смогут послушать лекцию и задать вопросы писательнице об одном из самых известных ее романов «Дом, в котором…».

Отметим, что издание этой книги было оплачено читателями, сообщили на официальном сайте музея.

Несмотря на то, что Марина Петросян живет в Армении, ее романы очень популярны среди российских читателей.

Добавим, что встреча начнется в 19:00 по адресу: проспект Мира, дом 33, строение 1.