Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в 10 самых посещаемых музеев 

Согласно официальному порталу Министерства культуры РФ, за время проведения Чемпионата мира по футболу гостями Владимиро-Суздальского музея стали 136 482 человека. ВСМЗ занял шестую строчку в рейтинге популярности у туристов.
Первое место в списке занимает Государственный музей-заповедник «Петергоф»: за время проведения ЧМ-2018 его посетило более 742 тысяч человек. На второй строчке разместился Государственный Эрмитаж, в котором побывало более 490 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Государственный музей-заповедник «Царское село», принявший за время проведения мундиаля 381 тысячу любителей прекрасного.
Количество посетителей по данным АИС «Учет продажи билетов»: 1. Государственный музей-заповедник «Петергоф» — 742 462 2. Государственный Эрмитаж — 490 634 3. Государственный музей-заповедник «Царское Село» — 381 375 4. Музеи Московского Кремля — 321 922 5. Музей Победы — 168 519 6. Владимиро-Суздальский музей-заповедник — 136 482 7. Государственная Третьяковская галерея — 131 827 8. Государственный Исторический музей — 124 827 9. Государственный Русский музей — 101 059 10. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — 99 311