Ещё
Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в 10 самых посещаемых музеев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в 10 самых посещаемых музеев 

АиФ Владимир 48 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Согласно официальному порталу Министерства культуры РФ, за время проведения Чемпионата мира по футболу гостями Владимиро-Суздальского музея стали 136 482 человека. ВСМЗ занял шестую строчку в рейтинге популярности у туристов.
Первое место в списке занимает Государственный музей-заповедник «Петергоф»: за время проведения ЧМ-2018 его посетило более 742 тысяч человек. На второй строчке разместился Государственный Эрмитаж, в котором побывало более 490 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Государственный музей-заповедник «Царское село», принявший за время проведения мундиаля 381 тысячу любителей прекрасного.
Количество посетителей по данным АИС «Учет продажи билетов»: 1. Государственный музей-заповедник «Петергоф» — 742 462 2. Государственный Эрмитаж — 490 634 3. Государственный музей-заповедник «Царское Село» — 381 375 4. Музеи Московского Кремля — 321 922 5. Музей Победы — 168 519 6. Владимиро-Суздальский музей-заповедник — 136 482 7. Государственная Третьяковская галерея — 131 827 8. Государственный Исторический музей — 124 827 9. Государственный Русский музей — 101 059 10. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — 99 311
АиФ Владимир: последние новости
Во Владимире откроют выставку, посвященную работникам ФСБ Дом культуры молодёжи во Владимире открывает новый творческий сезон Во Владимире наградили победителей конкурса парикмахерского искусства
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР66
10 лучших комедий 2018 года
Самые крутые трюки в истории кино
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение