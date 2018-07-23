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Культурный центр «Феникс» провел пленэр в Щукине
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Культурный центр «Феникс» провел пленэр в Щукине 

Управа района Щукино 46 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В рамках сетевой акции «Московский пленэр» Культурный центр «Феникс» провел в Щукине пленэр «Город будущего».
— Участники пленэра рисовали скетчи акварелью и линером, запечатлевая живописные уголки в уникальном пространстве архитектурного ансамбля «Немецкая слобода». Пленэр проводила педагог-художник, член Творческого союза художников России Татьяна Шафоростова, — рассказали в пресс-службе КЦ «Феникс».
Работы участников будут представлены на выставке, которая пройдет с 14 по 31 августа на территории КЦ «Москвич». (ео)
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