Культурный центр «Феникс» провел пленэр в Щукине

В рамках сетевой акции «Московский пленэр» Культурный центр «Феникс» провел в Щукине пленэр «Город будущего».

— Участники пленэра рисовали скетчи акварелью и линером, запечатлевая живописные уголки в уникальном пространстве архитектурного ансамбля «Немецкая слобода». Пленэр проводила педагог-художник, член Творческого союза художников России Татьяна Шафоростова, — рассказали в пресс-службе КЦ «Феникс».

Работы участников будут представлены на выставке, которая пройдет с 14 по 31 августа на территории КЦ «Москвич». (ео)