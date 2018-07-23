Пленэр «Москва — город будущего» прошел на Зеленоградской

В субботу, 21 июля, клуб «Огонек» принял участие в городской акции «Московский пленэр», тема которого звучала как «Москва — город будущего», а педагогом стала художник Дарья Романова.

— Участникам было предложено сделать карандашный рисунок и дополнить его фантазийными элементами, выполненными гуашью. Идея понравилась всем: детям, молодежи и даже людям старшего возраста. Каждая картина получилось уникальной, яркой и неповторимой, — уточнили в клубе.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу ул. Зеленоградская, д. 33А. (ис)